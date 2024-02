Siria: Damasco condanna il bombardamento degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Siria ha condannato oggi l'attacco effettuato dagli Stati Uniti nella zona di confine con l'Iraq. "Non sorprende che l'attacco statunitense abbia come obiettivo la regione orientale della Siria, dove le nostre forze militari stanno combattendo contro le sacche dell'organizzazione terroristica Stato islamico (Is), mentre gli Stati Uniti stanno lavorando per rilanciare l'attività terroristica dell'Is", si legge in una nota del ministero degli Esteri e degli espatriati di Damasco. La diplomazia siriana ha denunciato le violazioni contro la sovranità della Siria, l'integrità territoriale e la sicurezza del suo popolo. "La Repubblica araba siriana esprime la sua profonda preoccupazione per lo stato di paralisi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite poiché gli Stati Uniti ostacolano la sua capacità di assumersi le proprie responsabilità nel fermare tali pericolose violazioni", aggiunge la dichiarazione. Nella serata di venerdì gli Stati Uniti hanno colpito oltre 85 obiettivi dei pasdaran e delle milizie affiliate nell'area tra Siria e Iraq. (Res)