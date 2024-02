Milano: Santanchè, Fashion Week, grandi eventi acceleratori strategici per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stime sull’impatto della Milano Fashion Week presentate da Confcommercio sono ulteriore testimonianza di come questi eventi, dal respiro internazionale, siano linfa vitale per il turismo, soprattutto in ottica di destagionalizzazione. Lavoriamo per diventare una Nazione sempre più attrattiva anche per le grandi manifestazioni che calamitano visitatori da tutto il mondo.” Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. (Com)