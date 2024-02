San Siro: Sala, settimana prossima incontrerò le due squadre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere con una lettera al Milan e per conoscenza all’Inter “era un atto anche dovuto perché a questo punto il Milan ha fatto un atto ufficiale, o perlomeno il Comune di San Donato lo ha fatto. Le convocherò prestissimo”. Quindi, “ci incontreremo senz’altro settimana prossima”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del congresso provinciale di Sinistra Italiana, riferendosi al dossier sul Meazza, ora in fase di discussione con le due squadre dopo aver presentato in commissione il progetto di ristrutturazione dello stadio. In realtà “ci stiamo sentendo - ha confermato Sala - i rapporti sono molto buoni. A questo punto sta a loro manifestare l’interesse. Perlomeno studiare il dossier su San Siro, essendoci un vincolo”. Se i lavori possono procedere senza chiudere lo stadio, “può diventare più attraente anche per loro l’ipotesi” ha concluso il primo cittadino rivolgendosi ai club.(Rem)