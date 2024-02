© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, in occasione di una cerimonia commemorativa che si svolgerà martedì 6 febbraio, in corrispondenza del piazzale della stazione di Dalmine, sarà necessario chiudere la suddetta stazione, dalle 10 alle 13, in entrata e in uscita.(com)