Roma: rapina noto negozio del centro a Palestrina, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 31enne è stato arrestato a Palestrina perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata, effettuata all'interno di un noto negozio di abbigliamento del centro. La sera del 29 gennaio, in viale Pio XII, i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Palestrina sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112 da parte della proprietaria di un negozio di abbigliamento. Giunti sul posto, la donna ha riferito ai militari che, intorno alle 19:00, in prossimità dell’orario di chiusura dell’esercizio, un uomo con occhiali da sole, una felpa nera con cappuccio calzato, armato di un coltellino, si era introdotto nel suo negozio e, sotto minaccia, l’aveva costretta a consegnare l’intero contenitore della cassa continua con il denaro, per poi darsi alla fuga a piedi nelle vie limitrofe. (segue) (Rer)