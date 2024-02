Roma: rapina noto negozio del centro a Palestrina, arrestato 31enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla descrizione fornita dalla donna e all'immediata visualizzazione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio i carabinieri sono riusciti a rintracciare e a bloccare l’uomo in una via limitrofa, identificandolo in un 31enne di origini albanesi, con precedenti, sorpreso con ancora indosso gli stessi abiti utilizzati per commettere la rapina e il coltellino con cui avrebbe minacciato la vittima. La refurtiva è stata restituita alla negoziante che ha presentato denuncia. Il 31enne è stato condotto in caserma e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto. (Rer)