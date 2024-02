Iraq: 16 morti e 25 feriti in attacco Usa, Baghdad accusa Washington di mentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici persone sono state uccise, tra cui civili, e 25 ferite negli attacchi aerei statunitensi notturni su obiettivi filo-iraniani in Iraq. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani. In una dichiarazione, il capo dell'esecutivo di Baghdad ha condannato gli attacchi, definendoli una “nuova aggressione contro la sovranità dell’Iraq” e nega che siano stati coordinati in anticipo dal governo con Washington, definendo tali affermazioni “bugie”. In precedenza, la Casa Bianca aveva detto di aver avvisato le autorità irachene prima di compiere l'attacco, in risposta a quanto avvenuto la settimana scorsa in Giordania, dove era stata colpita una base statunitense. La presenza della coalizione militare guidata dagli Stati Uniti nella regione “è diventata un motivo per minacciare la sicurezza e la stabilità in Iraq e una giustificazione per coinvolgere l’Iraq in conflitti regionali e internazionali”, ha aggiunto Al Sudani. In precedenza, l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ha detto che almeno 18 combattenti di milizie filo-iraniane sono rimasti uccisi a seguito degli attacchi aerei lanciati dagli Stati Uniti.​ (Irb)