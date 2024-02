© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto a Ginevra, a 86 anni, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo Re d'Italia. Ne dà notizia, in un comunicato, la Casa Reale di Savoia: "Alle ore 07:05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, sua altezza reale, Vittorio Emanuele, duca di Savoia e principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile". (Com)