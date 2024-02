Milano: Sala, su inchieste urbanistica sono preoccupatissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo le inchieste nell’ambito dell’urbanistica “sono preoccupatissimo”. Sul tavolo “abbiamo sul tavolo 150 procedimenti che possono essere interessati da un intervento della procura”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del congresso provinciale di Sinistra Italiana, ribadendo che “ci lavoriamo. Come? Con un confronto con la Procura”. Lunedì Sala ha chiesto al direttore Malangone e all'assessore Tancredi “di incontrare i nostri dipendenti, per assicurarli che rispetto a problematiche di natura legale, il Comune non scompare. Abbiamo la nostra lista di avvocati e anticipiamo noi le spese”. Se questo è sufficiente “non lo so, onestamente” ha sottolineato il sindaco di Milano, “poi incontreremo anche i sindacati”. Su questo dossier “dovrei parlare del singolo caso” ha evidenziato Sala, aggiungendo di aver sentito le parole del procuratore capo Viola ieri, “in sostanza dice due cose: la prima, è una questione tecnica e va affrontata tecnicamente. La seconda, ci vuole molta serenità nel giudizio. Sulla prima concordo al 100 per cento, non può che essere tecnica. Certamente dal nostro punto di vista non vuole essere politica se non di spiegare quelle che sono le nostre politiche. Mi auguro e penso anche dal punto di vista della Procura” ha spiegato Sala. Sul fatto di stare sereni, “vorrei chiedere al procuratore Viola quanto si sentirebbe sereno se 140 magistrati dicessero ‘cambiami lavoro’. Non avrei mai immaginato di arrivare in una situazione in cui 140 funzionari e dirigenti del Comune mi scrivono e dicono ‘cambiami lavoro’” ha aggiunto. Quindi, in conclusione Sala ha sottolineato: “La serenità proprio no, non sono per niente sereno”.(Rem)