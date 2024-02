Forza Italia: S. Craxi, il riformismo non ha mai trovato spazio a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riformismo "non ha mai trovato spazio nella sinistra che non ha mai saputo tenere lontano estremismi e forcaioli di ogni tipo". Lo ha detto la senatrice Stefania Craxi durante il suo intervento alla convention "Un'Europa solidale e riformista", a Rho. La sinistra "pensa ancora che si debba combattere la ricchezza mentre noi pensiamo che si debba combattere la povertà - ha aggiunto - noi vogliamo l'Europa, l'Europa dei popoli, capace di parlare a una voce sola in poliica estera e difesa". "immaginiamo un'Europa che sia un moltiplicatore di potenza e non fattore di impotenza", ha concluso Craxi.(Rem)