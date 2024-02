Agricoltura: Centinaio (Lega) a manifestanti Melegnano, servono risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori chiedono risposte concrete a esigenze reali. “Per questo, mi sono impegnato a presentare quanto prima alcune proposte che possono venire incontro alle loro urgenze e sono pronto a ricevere a Roma una loro delegazione, per proseguire il dialogo. Resta il fatto che sotto molti aspetti a muoversi deve essere l'Europa, la cui risposta è ancora insufficiente e inadeguata". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, dopo aver incontrato in mattinata i manifestanti presenti al presidio di Melegnano. "La protesta dei trattori non può essere ignorata, né strumentalizzata per ragioni politiche. Questa è la richiesta che viene dagli stessi agricoltori, che stamattina mi hanno invitato a confrontarmi con loro. Quando dicono 'giù le mani dalla nostra terra' dimostrano tutto l'amore che hanno per l'ambiente e insieme il desiderio di poter continuare a produrre quegli alimenti, che fanno della dieta mediterranea la più salutare e apprezzata del mondo. È questo che a Bruxelles in molti non capiscono", spiega Centinaio. "Governo e Regioni in Italia possono dare una mano, trovando le soluzioni per limitare i danni della fauna selvatica, riducendo la burocrazia o accelerando i pagamenti di Agea, tanto per fare alcuni esempi. Si tratta di richieste semplici e realizzabili, dalle quali può passare la sopravvivenza o meno di molte aziende agricole", conclude il senatore della Lega. (Rin)