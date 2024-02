Medio Oriente: Fratoianni, grave sospensione finanziamenti a Unrwa da governo italiano, ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento che il governo Meloni, che nei giorni scorsi si è allineato agli Usa, al Regno Unito e ad altri Paesi sospendendo i finanziamenti all'Unrwa, l'agenzia Oni per i rifugiati palestinesi, ci ripensi. “Una decisione grave e superficiale, che prende la forma di una ritorsione contro l'Onu. Proprio quello che vuole Netanyahu”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra. “Mentre l'agenzia Onu ha subito condannato, licenziato e allontanato i 12 dipendenti indagati - prosegue l'esponente rossoverde - l'Italia si unisce al coro e scredita il prezioso e delicato lavoro di chi opera sul campo, tentando di dare sollievo a milioni di persone innocenti e allo stremo. Senza finanziamenti dovranno interrompere le loro attività già dalla fine di febbraio. Questo significa niente più scuole e niente più ospedali a Gaza. Né oggi né domani. Tagliare i fondi all'Unrwa significa solo una cosa: schiacciare il popolo palestinese tra Hamas e le bombe dell'esercito Israeliano. Significa condannare milioni di uomini, donne e bambini innocenti a morire di fame, malattie o bombardamenti indiscriminati è inumano, criminale. E voler continuare, come fa il governo italiano a considerare il governo Netanyahu un interlocutore credibile per la pace in Medio Oriente è un errore. Noi continueremo - conclude - a raccogliere le firme perché l'attuale capo del governo israeliano venga giudicato dalla giustizia internazionale come criminale di guerra, una petizione online che ad oggi ha superato le 50 mila firme”. (Rin)