Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio torna alla Bit di Milano, la più importante fiera del turismo in Italia. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. All’interno dello spazio circolare di 350 metri quadrati della Regione, verranno ospitate numerose imprese del territorio e una sala conferenza dove saranno trattati tutti i temi inerenti al turismo del Lazio. Grandi ledwall rialzati proietteranno, per tutta la durata della manifestazione, le meraviglie del nostro territorio e uno spazio dedicato allo show-cooking supportato da scuole alberghiere e dall’associazione “Ciociariaturismo” che faranno scoprire ai partecipanti le qualità gastronomiche della nostra terra. (segue) (Com)