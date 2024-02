Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prospettiva del Giubileo 2025 – dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – la Regione punta a promuoversi come una destinazione completa, unendo storia, spiritualità, cultura, arte, natura, gastronomia e tradizioni. La presenza a Bit è un'opportunità per far conoscere al pubblico e agli operatori le innumerevoli eccellenze del territorio laziale e le opportunità di sviluppo economico, destagionalizzando le presenze turistiche e favorendo la crescita del settore". (segue) (Com)