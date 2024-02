Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati recenti (Ecoslab, novembre 2023) confermano il notevole appeal turistico del Lazio, mosso in particolar modo dal ruolo attrattivo di Roma che, nel corso del 2023 ha saputo richiamare, presso le sue strutture ricettive, circa 35-38 milioni visitatori; una crescita evidenziata anche dagli arrivi e dalle presenze nel bimestre settembre–ottobre (Ebtl): a Roma sono stati rispettivamente 3,3 milioni e 7,2 milioni con una crescita del 25,3 per cento rispetto al 2022. (segue) (Com)