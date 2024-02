Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri che andranno crescendo soprattutto in vista del Giubileo 2025, "in concomitanza del quale – spiega il presidente Rocca – il flusso di turismo raggiungerà numeri altissimi. Le stime prevedono milioni di visitatori in più rispetto alle tendenze normali. Ci aspettiamo un incremento importante dei numeri non solo per la città di Roma, ma per l’intero territorio del Lazio. La nostra visione per il futuro del turismo nel Lazio è quella di promuovere la Regione come una destinazione completa. Il Lazio offre una combinazione unica di storia, cultura, arte, natura, gastronomia e tradizioni e ospita sei siti del patrimonio Unesco, nonché altri due candidati al prestigioso riconoscimento". (segue) (Com)