Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia (6)

- Il Lazio, come territorio, quindi, va incontro a tutte le tipologie di turismo. In particolare, è in aumento la richiesta di esperienze turistiche slow, sportive, all’aria aperta ma anche spirituali. "Si sta notando un interesse crescente per il turismo outdoor e per l’esplorazione delle bellezze naturali della Regione, con i suoi parchi naturali che abbracciano la costa, i monti e i laghi – aggiunge il presidente Rocca – luoghi dove si possono praticare sport e attività all’aria aperta. Citiamo anche i Cammini di fede, che l’amministrazione regionale sta valorizzando molto". Promuovere il territorio laziale in tutta la sua interezza è proprio uno degli obiettivi della Regione nella sua presenza alla Bit di Milano. (segue) (Com)