Turismo: Regione Lazio torna a "Bit" di Milano, più importante fiera di settore in Italia (8)

- Alla Bit di Milano, per la Regione Lazio, saranno presenti il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, il presidente della commissione Turismo e Cultura del Consiglio regionale, Luciano Crea, il direttore regionale, Paolo Giuntarelli. Saranno presenti, inoltre, le Camere di Commercio di Viterbo-Rieti e Frosinone-Latina che cureranno due importanti Panel: quello sul turismo “dual use” e quello relativo al “Blue Tourism” Lazio come laboratorio per nuove esperienze turistiche sostenibili. (segue) (Com)