Medio Oriente: l'Iran condanna gli attacchi degli Usa in Siria e Iraq

- L'Iran ha condannato gli attacchi militari statunitensi avvenuti ieri in Iraq e in Siria. Il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani, ha detto che gli attacchi rappresentano una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq e della Siria, del diritto internazionale e una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite. Per Kanani, l'attacco statunitense "è un'azione avventurosa e un'altra azione strategica errata, che non avrà altro risultato se non l’intensificarsi della tensione e dell’instabilità nella regione". Per il portavoce della diplomazia, "gli attacchi militari statunitensi contro Iraq, Siria e Yemen sono un mero raggiungimento degli obiettivi del regime sionista e coinvolgono il governo statunitense nella regione più di prima e mettono in ombra i crimini del regime sionista a Gaza", dove Israele ha lanciato un'offensiva militare il 7 ottobre, dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas. (Irb)