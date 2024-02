Milano: Sala, al centro sinistra serve piattaforma di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro sinistra “credo che debba organizzarsi più che sui candidati, sulle idee. Questo è il momento in cui va messa giù una piattaforma di idee che possano essere condivise. Se si parla di candidature, è già la fine”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del congresso provinciale di Sinistra Italiana in corso a Milano, rispondendo sulle elezioni comunali previste alla fine del triennio. “Quello che manca oggi è un confronto di idee - ha aggiunto - Noi a sinistra riusciamo prima a trovare le differenze che non le sintesi, a destra fanno esattamente il contrario e poi vincono”. Per quanto riguarda l’ipotesi di una vittoria del centro destra “mancano tre anni, è ancora molto presto. Dobbiamo cercare di chiudere e lavorare bene per una prossima candidatura. Il rischio c’è, perché c’è sempre un pò l’idea che cambiando, c’è qualcosa di meglio”. E concludendo, Sala ha evidenziato: “Questo vale per un allenatore di una squadra di calcio e per un politico, e poi dopo 15 anni ci può stare. È chiaro che ce la dobbiamo giocare, essendo di parte perché in questi anni con tutte le difficoltà, in un ambito democratico, aperto e internazionale”, ribadendo che “da quando faccio politica ho sempre cercato di fare lo sforzo di tenere insieme tutte le anime del centrosinistra, non è una cosa automatica e a volte non è semplice, a volte le idee non sono sempre concordanti ma c'è un grande valore aggiunto. Alla fine a Milano abbiamo dimostrato che si può”.(Rem)