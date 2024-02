Roma: Rocca (Fd'I), limitazioni alla circolazione annunciate in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciare limitazioni alla circolazione a meno di 24 ore dall'entrata in vigore del provvedimento "non è sicuramente una corretta informazione. L'ordinanza è stata firmata ieri alle 18:300 e le limitazioni sono già scattate alle 7:30 di questa mattina". È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca. "Oggi in tanti inconsapevolmente rischieranno di incorrere nelle sanzioni previste - aggiunge - visto che dal Campidoglio hanno pensato bene di limitare la circolazione anche ai veicoli benzina euro 3 e diesel euro 4, per non parlare dell'estensione dei limiti alla giornata di lunedì che creerà disagi a tanti lavoratori e studenti. Non voglio pensar male ma sembrano delle prove tecniche per l'introduzione della Ztl fascia verde per la quale per ora siamo riusciti a ottenere solo uno slittamento dell'entrata in funzione delle telecamere". (segue) (Rer)