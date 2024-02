Governo: Renzi, squadra collaboratori Meloni è imbarazzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "L’arroganza - prosegue - con cui si rapporta alla stampa, al mondo agricolo che contesta l’aumento delle tasse con i 248 milioni di Irpef in più, ai pochi che nell’opposizione hanno il coraggio di criticarne le gesta, dal Frecciarossa al collegamento in diretta dal Tg1 dimostra che il cognato d’Italia – diventato ministro per merito e non per amichettismo, come noto – non ha la minima percezione di ciò che sta per abbattersi su di lui. Ma la palma d’oro oggi va al ministro Adolfo Urso detto Urss per gli amici. Dopo aver attaccato le multinazionali, aver aumentato le accise rispetto a Draghi, aver litigato e poi mollato su Ryanair, aver magnificato le sorti di quella inutile invenzione che è il carrello tricolore, averci nascosto il suo passato di relazioni pericolose con l’Iran il ministro sovranista allo sviluppo economico, pardon alla decrescita ha pensato bene di aprire all’ipotesi dell’ingresso del governo nel capitale di Stellantis. Cioè secondo lui noi dovremmo entrare nel capitale di quella che era la Fiat? E su questa cosa dalla destra di Fd’I alla sinistra del Pd e della Cgil in tanti si dichiarano interessati. Ragazzi, ma abbiamo perso la testa? Il governo che deve privatizzare (bei tempi quando la Meloni mi attaccava sulla vendita delle Poste, ora ha cambiato idea anche su quello) annuncia la disponibilità a dare soldi alle famiglie Agnelli Elkann Peugeot? Ma chi scrive i testi delle dichiarazioni di Urso, Tafazzi? Un governo - conclude Renzi - composto da personale politico imbarazzante. Alla fine Sgarbi si è fatto un favore, andandosene da una squadra del genere. E almeno lui ha dimostrato di conoscere il senso della parola dignità". (Rin)