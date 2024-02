Stellantis: Orlando (Pd), governo usi leva risorse pubbliche per non farsi ricattare da Tavares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Se fosse una partecipazione come quella dello Stato francese, in grado di incidere sulle scelte, potrebbe servire l'ingresso dello Stato italiano nell'azionariato. Il governo vada a vedere le carte e verifichi la possibilità di incidere effettivamente. Certo, se lo Stato avesse messo i soldi spesi negli incentivi per l'auto in azioni, oggi sarebbe uno dei soci principali di Stellantis. C'è la leva delle risorse pubbliche, che copre gran parte degli investimenti sull'auto in Italia: bene, la si usi fino in fondo invece di farsi ricattare da Tavares. Un cane che abbaia e non morde non fa paura a nessuno". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando in una intervista a "Il Manifesto". "La responsabilità principale è dell'azienda che continua nella storica linea di minacciare licenziamenti per avere sovvenzioni. Il problema del governo - aggiunge - non è solo essere subalterno a queste richieste, ma di essere schizofrenico: Meloni fa la voce grossa, il ministro Urso tratta con Tavares. Se il governo fa due parti in commedia è ancora più debole nella trattativa: bisogna essere meno muscolari davanti alle telecamere ma più stringenti nel vincolare i finanziamenti alle garanzie sull'occupazione in Italia". (segue) (Rin)