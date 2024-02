Stellantis: Orlando (Pd), governo usi leva risorse pubbliche per non farsi ricattare da Tavares (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'accusa rivoltagli nel 2020 di essere "sovietico" perché propose vincoli a Fca per il prestito da 6 miliardi, Orlando ha spiegato che "mentre la Francia entrava nel capitale e chiedeva garanzie, da noi chi avanzava dubbi sul prestito veniva subissato di critiche, in particolare dai giornali del gruppo che fa capo agli Agnelli. Il premier Conte e il ministro dell'Economia Gualtieri dissero che c'erano le dovute garanzie per la produzione in Italia: non è andata così, visto che oggi si torna a parlare di chiudere stabilimenti. Ci fu una certa sufficienza verso chi lanciava allarmi, anche nel nostro campo. Oggi chi critica l'ex Fiat per il disimpegno in Italia non subisce più il fuoco amico dai compagni di partito. Serve però una posizione più compiuta, mi pare che Schlein sia sulla strada giusta". Quanto all'accusa rivolta da Calenda alla Cgil di aver smesso i toni duri contro Stellantis, per l'ex ministro "mi pare un rimprovero eccessivo, forse qualche autocritica rispetto all'apologia delle scelte di Marchionne dovrebbe farla anche Calenda. Ma oggi, invece delle recriminazioni, occorre costruire un fronte comune di chi vuole difendere i livelli produttivi. Invece che querele tra Landini e Calenda, nel tribunale della battaglia politica portiamoci chi non ha rispettato gli impegni presi col governo". (Rin)