Pd: Ascani, non mi candido a Europee, rinsaldiamo legame con territori

- Non mi candido alle elezioni europee. “Ma inizio oggi un progetto a cui tengo tantissimo”. Lo ha dichiarato la deputata Pd e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, raccontando ad “Avvenire” il viaggio in più di dieci tappe in giro per l'Italia, che inizia oggi in Toscana e la porterà, nel solo mese di febbraio, in sei diverse regioni. “Non è una campagna elettorale ma, anzi, è un tentativo di organizzare fuori dalla campagna elettorale occasioni di incontro e di confronto che ho chiamato 'Filo diretto'. Occasioni per ricucire il rapporto che c'è e ci deve essere tra i luoghi dove la politica si fa legge, norme che hanno effetti sulla vita delle persone, e quello che si muove in giro per il Paese, le forze vive dei nostri territori, dei nostri circoli del Partito democratico", ha aggiunto. (Rin)