Turchia: si è dimessa la governatrice della Banca centrale

- La governatrice della Banca centrale turca, Hafize Erkan, si è dimessa. Lo ha annunciato la stessa Erkan su X. "Recentemente contro di me è stata organizzata una grande campagna di distruzione della mia reputazione", ha detto Erkan nella sua dichiarazione, spiegando che si è dimessa "per evitare che la mia famiglia e il mio bambino innocente, che non ha nemmeno un anno e mezzo, vengano ulteriormente colpiti da questo processo". (Tua)