Foibe: Ciriani, con Museo a Roma giusto riconoscimento a memoria vittime

21 luglio 2021

- "Sorgerà a Roma il Museo del ricordo in memoria di tutte le vittime delle foibe. Sarà un luogo in cui ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia", scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Conferiamo il giusto riconoscimento ad una pagina di storia che era stata strappata", aggiunge. (Rin)