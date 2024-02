Energia: Borghi (Iv), su concessioni idroelettriche faccia di bronzo della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La faccia di bronzo della Lega su questo tema è da record. “Ma di quale guerra parla Giorgetti? Nel settembre 2021, la Commissione europea ha archiviato le procedure di infrazione sulla concorrenza nelle concessioni idroelettriche, e se siamo in Italia nel ginepraio è perché la Lega ha preteso nel governo Draghi di legare al Pnrr il vincolo delle gare su base regionale". Così sui social il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, facendo riferimento alle dichiarazioni del ministro Giorgetti sulle concessioni idroelettriche. "Risultato? Gare quasi inesistenti, fatte male (fioccano ovunque i ricorsi), ogni Regione legifera in modo difforme, non c'è omogeneità nazionale, e quindi il settore è bloccato: niente investimenti, niente competitività, zero ritorno ai territori. La confusione - prosegue Borghi - regna sovrana nella inesistente politica economica (da un lato si privatizza, dall'altro si vuole che lo Stato diventi azionista di Stellantis) ed energetica (qualcuno ha notizia di quello che dovrebbe essere il vero ministro dell' energia italiano, Pichetto Fratin, evidentemente missing in action?). E quindi viene facile - al solito - dare la colpa agli altri delle proprie incapacità", aggiunge. (Rin)