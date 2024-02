Firenze: Piantedosi, complimenti a Squadra mobile per arresto rapinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aveva messo a segno due rapine in pochi minuti, in centro a Firenze, colpendo con violenza le sue vittime. Di lui si erano perse le tracce fino a oggi quando, grazie alla determinazione di un poliziotto che ha visionato ogni singolo fotogramma delle telecamere di sicurezza, è stato individuato e tratto in arresto", informa su X il Viminale. "I miei complimenti alla Squadra mobile di Firenze e all'agente che hanno identificato il rapinatore di Firenze, un 23enne di origine brasiliana, assicurandolo alla giustizia", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (Rin)