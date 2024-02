Sanità: Cattani (Farmindustria) su Giornata mondiale cancro, enormi passi avanti in ricerca farmaceutica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Italia 1 milione di persone in più sopravvive dopo una diagnosi di tumore rispetto a 10 anni fa. “Un risultato che si deve anche agli enormi passi in avanti della ricerca farmaceutica”. Lo afferma in una nota Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata mondiale del cancro del 4 febbraio. “Nel Paese, secondo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il 40 per cento degli studi clinici riguarda neoplasie. A livello globale negli ultimi 20 anni sono stati lanciati 237 nuovi medicinali per il trattamento dei tumori, di cui quasi la metà (115) negli ultimi cinque anni. E la pipeline di molecole in sviluppo nel mondo è di 8.000 sulle 21.000 totali e oltre 2000 prodotti già in fase clinica (fonte Iqvia global trend 2023 e Citeline 2023). La ricerca oncologica offre opportunità fino a poco tempo fa impensabili. Grazie anche all’Intelligenza artificiale sempre più integrata nei processi di ricerca e sviluppo di nuove molecole, di sintesi chimica o biotech, terapie cellulari e geniche, vaccini”, sottolinea Cattani. (segue) (Com)