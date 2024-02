Sanità: Cattani (Farmindustria) su Giornata mondiale cancro, enormi passi avanti in ricerca farmaceutica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Passi in avanti - aggiunge - che hanno permesso di aumentare l’aspettativa di vita dei pazienti e ridurre le ospedalizzazioni. Si può fare ancora di più con la Ricerca, con il più rapido accesso alle cure e con la prevenzione, a partire dagli stili di vita. Ci potrebbero essere infatti fino al 40 per cento di casi in meno eliminando o modificando fattori di rischio come fumo, obesità, alcol e inattività fisica (fonte Aiom). Un’azione culturale che si deve accompagnare al rafforzamento degli screening e all’omogeneità territoriale nell’accesso alle cure oncologiche. Un divario che deve essere colmato, come sottolineato dal titolo della Giornata di quest’anno, anche a livello internazionale. Perché - conclude Cattani - in un’epoca di innovazione galoppante è dovere di tutti, con un’azione collaborativa e sinergica, assicurare i servizi sanitari essenziali - dalla prevenzione al trattamento - ai cittadini del mondo”. (Com)