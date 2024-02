Sahel: Tajani, regione senza Ue significa più instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i temi discussi a Bruxelles negli incontri informali dei ministri degli Esteri, l’Italia ha sostenuto con forza la necessità che la Ue non abbandoni la sua presenza nel Sahel e continui a mantenere una azione diplomatica e di confronto con i governi e le amministrazioni della regione. Il ministro degli Antonio Tajani ha detto: “Voglio essere chiaro: un Sahel senza l’Unione europea significa soltanto più instabilità, caos e illegalità, non possiamo abbandonare quell’area strategica- anche per prevenire il traffico dei migranti - a una dinamica che inevitabilmente arriverebbe a colpire noi in Europa”. (segue) (Beb)