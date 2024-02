Sahel: Tajani, regione senza Ue significa più instabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la maggioranza dei ministri della Ue l’approccio comune a questa regione deve essere “flessibile e pragmatico, in linea con gli interessi strategici dell’Unione”. Il tema delicato è quello del confronto con le giunte militari che hanno preso il potere in Niger, Burkina Faso e Mali, tutti stati che negli anni sono stati sostenuti anche con operazioni militari della Ue nel loro impegno contro gruppi jihadisti autori di continui atti di terrorismo nelle regioni interessate. La diplomazia italiana da tempo ha iniziato a discutere con i partner europei di una azione di “forte rilancio della collaborazione nel Sahel per stabilizzare l’area ”, soprattutto a vantaggio delle popolazioni di un’area del mondo fra le più disagiate per condizioni ambientali, climatiche ed economiche, una regione nel mirino di gruppi criminali e terroristici dalle notevoli capacità”. Il ministro Tajani ha confermato ai suoi colleghi che per l’Italia “dobbiamo fare di tutto per adattare ma anche per preservare le missioni e la presenza Ue in Mali e Niger”. (Beb)