Sanità: Aeronautica, trasportata neonata in pericolo di vita

- È atterrato questa notte poco dopo l'una, presso l'aeroporto di Ciampino, il velivolo da trasporto tattico C-130J che ha portato da Bari a Roma una neonata di soli due giorni, in imminente pericolo di vita. Messo a disposizione dall'Aeronautica militare su richiesta della Prefettura di Bari al Comando operazioni aerospaziali, il C-130J della 46esima Brigata aerea di Pisa ha permesso di imbarcare ben due ambulanze, con a bordo la piccolissima paziente e l'equipe medica, e di accorciarne notevolmente i tempi di viaggio dall'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari) all'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Pisa dopo che l'equipaggio militare ha effettuato tutte le procedure necessarie e si è diretto verso l'aeroporto di Bari, dove ha imbarcato i due mezzi adibiti al trasporto sanitario d'urgenza, di cui uno di back-up. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Ciampino, le due ambulanze hanno continuato il loro viaggio verso l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. Il C-130J ha invece fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni. (Com)