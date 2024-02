Agricoltura: Confagricoltura, prosegue mobilitazione, Pac e Green Deal inadeguati per sfida competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la mobilitazione degli agricoltori europei. È quanto riferisce Confagricoltura nella sua nota settimanale. L’ultimo annuncio è arrivato dalla Spagna dove le organizzazioni in modo unitario hanno deciso un programma di manifestazioni nelle Comunità autonome. Sono diverse le difficoltà del settore agricolo negli Stati membri. In Francia, ad esempio, da tempo si registra una perdita di competitività delle produzioni. Lo scorso anno le importazioni di carne di pollo hanno coperto oltre la metà del fabbisogno interno e per ridurre le giacenze di vini, si è resa necessaria una distillazione di crisi con uno stanziamento pubblico di 200 milioni di euro. In Spagna, primo produttore ed esportatore al mondo, la produzione di olio d’oliva è crollata della metà, rispetto alla media, a causa della siccità. Inoltre, continuano ad aumentare le importazioni di prodotti ortofrutticoli dai paesi terzi; un quinto in più nel primo semestre dello scorso anno sullo stesso periodo del 2022. Dovunque, però, sono sotto accusa la Pac e le proposte della Commissione europea per l’applicazione del “Green Deal” al settore agricolo. Questioni di assoluto rilievo che meritano un approfondimento. (segue) (Com)