Agricoltura: Confagricoltura, prosegue mobilitazione, Pac e Green Deal inadeguati per sfida competitività (2)

- L’accordo sull’ultima riforma della Pac, raggiunto nel giugno 2021, suscitò commenti generalmente positivi da parte degli addetti ai lavori. Solo Confagricoltura sollevò nell’occasione una serie di riserve. “Le imprese agricole sono chiamate ad aumentare gli impegni in materia di sostenibilità ambientale, ma a fronte di minori risorse finanziarie”, dichiarò nell’occasione il presidente Giansanti. E ancora: “Non è stato assolutamente centrato l’obiettivo della semplificazione amministrativa da tutti auspicato”. Pagamenti insufficienti, ulteriormente ridotti in valore reale dall’eccezionale aumento dell’inflazione, e sovraccarico burocratico sono le criticità evidenziate dagli agricoltori durante le manifestazioni in atto. E veniamo al “Green Deal”. La Commissione europea in carica ha sempre manifestato un atteggiamento ideologico negativo nei confronti dell’impatto ambientale dell’agricoltura e, in particolare, della zootecnia. Al riguardo, basti ricordare che nel 2022, per far fronte all’instabilità dei mercati dovuta al conflitto in Ucraina, la Commissione decise una deroga agli obblighi della Pac in materia di destinazione non produttiva dei terreni e rotazione obbligatoria annuale dei seminativi. (segue) (Com)