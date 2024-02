Agricoltura: Confagricoltura, prosegue mobilitazione, Pac e Green Deal inadeguati per sfida competitività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai provvedimenti furono esclusi mais e soia perché – è scritto in una nota ufficiale della Commissione – “si tratta di produzioni tipicamente utilizzate per l’alimentazione del bestiame”. Nel tempo che resta a disposizione prima della conclusione della legislatura europea, occorre puntare a bloccare l’entrata in vigore delle intese raggiunte sul ripristino della natura e sulla revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali. Poi, dopo le elezioni di giugno al Parlamento europeo e l’insediamento della nuova Commissione, i testi potranno essere rivisti e aggiornati per far coesistere, grazie alle innovazioni tecnologiche, la sostenibilità ambientale con quella economica. La sicurezza alimentare dell’Unione dipende dai livelli di efficienza e competitività delle imprese. E dal reddito che gli agricoltori riescono ad ottenere dal proprio lavoro. (Com)