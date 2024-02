Roma: tutte le limitazioni alla circolazione stradale fino a lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sono scattate stamattina alle 7:30 le prime limitazioni alla circolazione stradale a Roma e proseguiranno fino alla sera di lunedì 5 febbraio. Ieri sera il sindaco Roberto Gualtieri, a seguito dello sforamento dei valori di Pm10 presenti nell'aria, ha firmato un'ordinanza che impone uno stop ai veicoli più inquinanti: auto a benzina fino a Euro 3, auto a gasolio fino a Euro 4, ciclomotori e motoveicoli, incluse le minicar, a gasolio fino a Euro 2. Per quanto riguarda i veicoli commerciali sono previste restrizioni per quelli a benzina Euro 3 e quelli a gasolio Euro 4 nelle categorie N1, N2 ed N3. Nel dettaglio le limitazioni, che si aggiungono a quelle normalmente previste, sono così disciplinate.Nel perimetro della Zona a traffico limitato della Fascia Verde quindi non potranno circolare le auto alimentate a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4; i ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio Euro 2 nei seguenti giorni e orari: sabato 3 febbraio dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:00; domenica 4 febbraio dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30; lunedì 5 febbraio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.Per quanto riguarda i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, quindi quelli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 nelle categorie N1, N2 ed N3, il blocco è così organizzato: sabato 3 febbraio dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 19:00; domenica 4 febbraio dalle 7:30 alle 12:30 e e dalle 16:30 alle 20:30; lunedì 5 febbraio dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30.Per limitare l'inquinamento atmosferico l'ordinanza sindacale dispone anche che è fatto divieto di: sostare con il motore acceso per tutti i veicoli, usare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, accendere fuochi in esterno di qualsiasi tipo. Per verificare il rispetto delle regole saranno potenziati i controlli dei vigili urbani e sono previste multe in caso di infrazione. (Rer)