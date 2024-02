Governo: M. Occhiuto (FI), da Sgarbi importante contributo a cultura, valutare se accettare dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La recente decisione di Vittorio Sgarbi di dimettersi da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, in seguito a una controversa lettera dell'Antitrust che ha portato alla luce alcune polemiche, non deve oscurare il contributo che Sgarbi ha offerto e continua a offrire al panorama culturale italiano". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. "La sua competenza e i suoi meriti nel campo artistico e letterario sono indiscutibili. Sgarbi incarna una presenza critica e vivace che ha sempre stimolato il dibattito culturale in Italia. La sua figura, per il contributo significativo alla cultura, merita un riconoscimento. Pertanto a mio avviso - conclude - il governo dovrebbe considerare la possibilità di non accettare le sue dimissioni o valutare l'assegnazione di un altro incarico a Sgarbi". (Com)