Turismo: Santanchè, tanti turisti stranieri, Paese tornato a livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato un ottimo anno per il turismo italiano. “Diversi studi evidenziano come abbia recuperato i livelli pre-pandemia. E il forte incremento dei turisti stranieri, soprattutto americani, categoria alto spendente, ha contribuito in modo determinante al sorpasso sul 2019”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in un’intervista al “Quotidiano nazionale”. “Secondo l’analisi di Confindustria, la spesa degli stranieri in viaggio in Italia è una voce molto positiva nei primi nove mesi del 2023: un incremento del 24,5 per cento sul 2019 e che si traduce in una cifra complessiva stimata di 50 miliardi di euro. Sono convinta che il 2024 farà registrare numeri ancora migliori e il soddisfacente risultato del 2023 deve spronare a fare sempre meglio”, ha aggiunto. (Rin)