Business news: Spagna, a gennaio inflazione +3,4 per cento su base annua

- A gennaio l'inflazione in Spagna è cresciuta dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente attestandosi al 3,4 per cento su base annua. E' quanto emerge dai dati provvisori pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Con l'aumento di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è tornato a salire dopo due mesi consecutivi di calo ed è al livello più alto dallo scorso ottobre, quando aveva raggiunto il 3,5 per cento. L'Ine pubblicherà i dati definitivi il 15 febbraio prossimo. (Spm)