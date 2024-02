Business news: Fondo sovrano norvegese, utili record di 213 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese ha registrato un utile record di 213 miliardi di dollari nel 2023, grazie ai forti rendimenti dei suoi investimenti nei titoli tecnologici. Si tratta di un dato molto positivo per il fondo, il più grande al mondo, dopo il 2022 si era chiuso con una perdita degli utili del 14,2 per cento. Il rendimento del fondo nel 2023 si è attestato al 16,1 per cento, 0,18 punti percentuali in meno rispetto al rendimento dell'indice di riferimento. Il fondo sovrano investe le entrate dello Stato norvegese derivanti dalla produzione di petrolio e gas in azioni, obbligazioni, proprietà e progetti nel settore delle rinnovabili all'estero. Si tratta del più grande fondo sovrano del mondo, e detiene partecipazioni in oltre 8.800 società a livello globale, oltre a possedere l'1,5 per cento di tutte le azioni quotate in Borsa. (Sts)