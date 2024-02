Business news: Commissione Ue autorizza joint venture fra Pirelli e Fondo investimento pubblico Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione autorizza la creazione di una joint venture tra Pirelli e Pif. La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra l'italiana Pirelli e il Fondo d'investimento pubblico (Pif) dell'Arabia Saudita. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di pneumatici in Arabia Saudita, precisa una nota dell'esecutivo Ue. Nella sua analisi, la Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, dato che la joint venture non ha attività attuali o previste nello Spazio economico europeo. (Beb)