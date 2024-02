Business news: Croazia, a dicembre consumi +9,1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia i consumi al dettaglio a dicembre 2023 sono aumentati del 9,1 per cento in termini reali su base annua. Lo dice il rapporto dell'Istituto di statistica nazionale (Dzs), secondo cui il consumo a dicembre ha registrato un aumento dello 0,9 percento rispetto al mese precedente. Pertanto, il consumo nelle vendite al dettaglio a livello annuale è aumentato per il nono mese consecutivo, e al tasso più alto dal mese di settembre 2021, quando la crescita era stata del 14,8 per cento. Allo stesso tempo, il fatturato del commercio al dettaglio di generi alimentari, bevande e prodotti del tabacco è aumentato del 3,7 per cento, mentre il fatturato del commercio di prodotti non alimentari, escluso il commercio di carburanti e lubrificanti, è aumentato del 13,6 per cento. (Seb)