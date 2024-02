© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk ha registrato lo scorso anno utili in crescita del 51 per cento, grazie alla vendita dei medicinali per la cura del diabete e dell'obesità Ozempic e Wegovy. Novo Nordisk ha reso noto di aver realizzato un utile netto pari a 83,7 miliardi di corone (11,2 miliardi di euro) e punta a risultati in linea con quelli dello scorso anno anche nel 2024. (Sts)