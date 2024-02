Siria-Iraq: Stati Uniti, colpiti oltre 85 obiettivi di pasdaran e gruppi affiliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze militari statunitensi hanno colpito oltre 85 obiettivi dei pasdaran iraniani e delle milizie affiliate in Iraq e in Siria. Lo riferisce il comando centrale degli Stati Uniti, spiegando che sono stati utilizzati numerosi aerei, tra cui bombardieri a lungo raggio volati dagli Usa. Gli attacchi aerei hanno utilizzato più di 125 munizioni di precisione. Le strutture colpite includono centri operativi di comando e controllo, centri di intelligence, depositi di razzi e missili, depositi di droni e strutture logistiche dei pasdaran e di gruppi affiliati che hanno agevolato gli attacchi contro Stati Uniti e paesi della coalizione. L'operazione Usa giunge a una settimana dall'attacco contro una base Usa in Giordania, costato la vita a tre militari statunitensi. (Res)