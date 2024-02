Sardegna: Cagliari, via ai lavori per la prima pista ciclopedonale al parco di Monte Claro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cagliari hanno preso il via i lavori per la realizzazione della prima pista ciclopedonale all’interno del parco di Monte Claro e per la riqualificazione del parcheggio antistante la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. L’intervento, progettato della Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del Piano Urbano Integrato, avrà un costo di 356 mila euro ed è finanziato con fondi PNRR. “L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell’intero compendio di Monte Claro, finalizzato a rendere questo importante polmone verde della città un punto di riferimento per le attività ricreative, sportive e culturali a disposizione di tutti i cittadini”, spiega il direttore generale dell’ente Stefano Mameli. “È una grande soddisfazione essere riusciti a realizzare un intervento, per molti anni fermo, che consentirà a tante persone di fruire di un percorso ciclopedonale in sicurezza e in un contesto paesaggistico di pregio”. Il nuovo percorso avrà una lunghezza di circa 900 metri e andrà dall’ingresso della Cittadella della Salute in via Romagna fino all’accesso principale del parco di Monte Claro in via Cadello, offrendo un’opportunità di connessione sostenibile attraverso l’area verde tra i quartieri La Vega, Fonsarda, San Benedetto e Is Mirrionis. (segue) (Rsc)