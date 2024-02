Stellantis: Calenda, Landini confonde ruoli, nuoce a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho alcun interesse allo scontro con Landini a prescindere. Mi sono sempre confrontato con il sindacato con schiettezza; anche andando a prendere fischi al congresso della Cgil. Qui il problema è il merito della vicenda Stellantis, che finalmente è emersa in tutta la sua drammaticità", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando la sua intervista a "Il Corriere della Sera". "Ed è una vicenda che mostra la politicizzazione di questa gestione sindacale. Non è solo Stellantis, penso a Ilva e all’acquiescenza di Landini verso i cambi di rotta schizofrenici del governo Conte due. E ancora, le assurde richieste per cinquanta miliardi di deficit in più alla vigilia della legge di Bilancio. La tentazione del leader della Cgil di trasformarsi in leader politico - prosegue Calenda - ha come conseguenza una confusione di piani che nuoce ai lavoratori, la nascita di conflitti di interesse (in questo caso con i giornali del gruppo Elkann) che hanno determinato un approccio morbido e confuso alla vicenda Stellantis e la svolta del sindacato verso il populismo nelle proposte di politica economica. Non è un bene per nessuno - conclude l'ex ministro dello Sviluppo economico -. Per la politica, per i lavoratori, per i giornali coinvolti ma soprattutto per l’autorevolezza del sindacato". (Rin)