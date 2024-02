© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città yemenita di Saada è stata bombardata nella notte, dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi iraniani in Siria e in Iraq. Lo riferiscono i media dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi che da mesi minacciano la sicurezza dei transiti nel Mar Rosso, come ritorsione per l'operazione israeliana a Gaza. Secondo gli Houthi l'attacco sarebbe stato compiuto da Usa e Regno Unito. (Res)