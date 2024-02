Roma: Rocca (Fd'I), limitazioni alla circolazione annunciate in ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane il fatto - conclude Rocca - che per ridurre l'inquinamento atmosferico vediamo solo provvedimenti che colpiscono i cittadini e nessuna azione su tutte le altre prescrizioni previste dal piano regionale della qualità dell'aria. Dove sono i parcheggi di scambio, le piattaforme per lo smistamento delle merci, il potenziamento del trasporto pubblico, il rinnovo dei mezzi pubblici, gli interventi sugli impianti di riscaldamento e gli impianti industriali? Non ci sono però in poche ore Gualtieri e la sua giunta tornano a penalizzare i cittadini romani". (Rer)